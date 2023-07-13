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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ускорители Intel Gaudi2 для китайского рынка по 7-нм технологии будет выпускать TSMC
Хотя такой техпроцесс вполне по зубам самой Intel.

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На этой неделе стало известно, что компания Intel приступила к поставкам на китайский рынок ускорителей вычислений Habana Gaudi2, которые особым образом модифицированы, чтобы соответствовать экспортным ограничениям США в части быстродействия подобных компонентов, отправляемых в Китай. По информации DigiTimes, данные ускорители для Intel будет выпускать по 7-нм технологии компания TSMC.

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Источник изображения: AFP

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Если в случае с 3-нм техпроцессом интерес Intel к использованию услуг TSMC ещё объясняется отсутствием в арсенале самой Intel сопоставимой по параметрам литографической технологии, то в случае с 7-нм техпроцессом решающее значение может иметь себестоимость, уровень энергопотребления или степень загрузки собственных профильных мощностей. Вряд ли санкции против КНР каким-то образом повлияли на выбор исполнителя этих заказов, ведь власти США ограничивают доступ к определённым литографическим технологиям только для собственно производителей чипов на территории Китая, а извне в страну могут поставляться компоненты, изготовленные по любым техпроцессам.

#intel #полупроводники #tsmc #китай #санкции #gaudi
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