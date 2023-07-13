Наружные панели будут выполнены из нержавеющей стали.

Третий квартал уже наступил, а это значит, что совсем скоро Tesla приступит к вручению первых электрических пикапов Cybertruck владельцам. Как сообщает Electrek, в социальных сетях появились и уже успели исчезнуть новые шпионские фотографии корпусов пикапов этой модели, которые прошли определённую фазу сборки и покрытия силового каркаса защитными составами.

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Источник изображения: Electrek, Cybertruck Owners Club

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Напомним, внешние панели кузова Tesla Cybertruck будут выполнены из нержавеющей стали, которая не подвергается окраске. При этом силовой каркас кузова пикапа производится из более традиционных конструкционных материалов, поэтому его для защиты от коррозии имеет смысл покрывать как минимум грунтовкой. Недавно прототипы Cybertruck также были запечатлены в Новой Зеландии на зимнем полигоне во время испытаний, поэтому всё указывает на близость начала поставок машин клиентам. Впрочем, Илон Маск (Elon Musk) уже признавался ранее, что в массовых количествах Cybertruck начнёт производиться не ранее следующего года.