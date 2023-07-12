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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei рассчитывает предложить собственные чипы для смартфонов с поддержкой 5G к концу этого года
Их будут проектировать в других программных системах и выпускать на предприятиях SMIC.
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По данным опрошенных Reuters отраслевых аналитиков, китайская компания Huawei Technologies уже к концу этого года может восстановить возможность снабжать свои смартфоны процессорами с поддержкой 5G, которую она утратила с осени 2019 года из-за санкций США. Специфика «возвращения» Huawei в этот сегмент рынка будет заключаться в использовании импортозамещённого ПО для проектирования таких процессоров и технологий SMIC по их производству.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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В последнем случае речь может идти о техпроцессе в исполнении китайской SMIC, который по своим характеристикам близок к 7-нм технологии в версии TSMC. Как поясняют источники, SMIC могла доработать полученное от ASML по легальным каналам литографическое оборудование, чтобы выпускать передовые чипы в условиях ужесточаемых санкций. Правда, имеется один важный нюанс — уровень брака при производстве таких чипов пока достигает 50%, поэтому они будут обходиться Huawei достаточно дорого. Источники считают, что это не предотвратит появление «суверенных» процессоров в составе флагманских смартфонов Huawei с поддержкой 5G в конце этого или начале следующего года.

#смартфоны #процессоры #huawei #5g #импортозамещение #сети и коммуникация
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