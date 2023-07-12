По информации DigiTimes, корпорация Intel только сейчас созрела для начала поставок ускорителей Habana Gaudi 2 на китайский рынок, хотя европейским и американским они были предложены ещё в мае прошлого года. Как отмечается, по характеристикам данные ускорители для китайских клиентов будут адаптированы таким образом, чтобы соответствовать требованиям экспортных ограничений США.
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NVIDIA свои ускорители A100 и H100 осенью прошлого года превратила в более медленные A800 и H800, чтобы те можно было по легальным каналам поставлять в находящийся под санкциями США Китай. По всей видимости, Intel в случае с ускорителями Habana Gaudi 2 пришлось придерживаться аналогичной тактики. Ускорители NVIDIA для систем искусственного интеллекта сейчас остаются в большом дефиците, особенно на китайском рынке, поэтому появление альтернативы в виде изделий Intel наверняка позволит последней из компаний неплохо заработать в этой стране.