По информации Financial Times, компания NVIDIA не оставляет попыток получить хотя бы частичный контроль над активами Arm, поэтому стремится стать ключевым инвестором в рамках готовящегося IPO. Напомним, сейчас акции Arm принадлежат японской корпорации SoftBank, а попытка NVIDIA выкупить их в прошлом году провалилась.
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Стороны потенциальной сделки пока не могут достичь согласия в вопросе стоимости акций Arm. Если NVIDIA рассчитывает заплатить за каждую причитающуюся ей акцию Arm столько, чтобы оценить капитализацию компании в $40 млрд в самом лучшем случае, то SoftBank рассчитывает на вдвое большую сумму. Привлечение NVIDIA в качестве инвестора Arm, по мнению источников, позволит развить компетенции последней в сфере систем искусственного интеллекта. Амбиции самой NVIDIA в сегменте центральных процессоров сейчас выражаются в продвижении Arm-совместимых чипов семейства Grace в серверном сегменте, так что из финансового альянса компаний мог бы получиться симбиоз. IPO компании Arm должно состояться до конца текущего года, согласно имеющемуся плану.