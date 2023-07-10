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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC увеличит объёмы выпуска 7-нм ускорителей вычислений, разработанных китайскими клиентами
С первого квартала следующего года.
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Издание DigiTimes начало неделю с сообщения об увеличении объёмов заказов TSMC на выпуск ускорителей вычислений, разработанных китайскими компаниями. В первом квартале следующего года, в частности, возрастёт количество 7-нм чипов, выпускаемых TSMC для этой категории клиентов.

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Источник изображения: TSMC

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По всей видимости, в данном случае санкции США не станут помехой для подобного сотрудничества. С другой стороны, власти США обеспокоены преимущественно уровнем быстродействия компонентов, поставляемых в Китай. Если соответствующие 7-нм чипы будут обладать умеренной производительностью в вычислениях, противодействия со стороны властей США поставщики на китайском направлении не встретят. Тем более, что 7-нм техпроцесс давно не считается передовым и постепенно переходит в категорию массового.

#полупроводники #tsmc #китай #ускорители вычислений
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