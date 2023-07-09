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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Председатель совета директоров Renault видит в китайских санкциях угрозу для европейского автопрома
И к этому никто не был готов, что хуже всего.
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Как сообщает Bloomberg, председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар (Jean-Dominique Senard) на одном их отраслевых мероприятий выразил глубокую озабоченность возможными последствиями недавно объявленных китайскими властями экспортных ограничений на поставку за пределы страны материалов, содержащих галлий и германий. По словам руководителя одного из старейших автопроизводителей мира, данная проблема лишает его сна по ночам и вызывает серьёзное беспокойство.

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Источник изображения: Reuters

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Во-первых, как отмечает Сенар, никто в автомобильной отрасли Европы не ожидал столкнуться с подобными ограничениями со стороны КНР. Во-вторых, по его словам, власти Евросоюза до сих пор не оценивали возможные последствия данных санкций Китая. Как отметил председатель совета директоров Renault, китайские компании захватывают месторождения по всему миру и контролируют существенную часть мощностей по переработке металлов, необходимых для производства аккумуляторов. Если в будущем и начнётся война, как резюмировал Сенар, то случится это из-за металлов. По поставкам галлия Китай контролирует 94% мирового рынка, по германию эта доля заметно ниже, но данные санкции всё равно болезненно ударят по экономике отдельных регионов.

#китай #санкции #автомобили #европа #renault
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