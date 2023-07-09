Рынок электромобилей США является лишь третьим в мире по величине после Китая и Европы соответственно, но желание угодить местным потребителям и законодателям удивительным образом заставляет европейских автопроизводителей менять собственные планы. На уходящей неделе, как сообщает Reuters, марка Mercedes-Benz первой из немецких автопроизводителей выразила солидарность с Tesla, Ford, GM, Volvo, Polestar и Rivian в вопросе перехода на использование зарядного разъёма NACS.
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Все поставляемые с 2025 года в Северную Америку электромобили Mercedes-Benz будут оснащаться разъёмом NACS, который уже сейчас открывает им доступ к более чем 12 000 зарядным станциям Tesla Supercharger, распределённым по континенту. Параллельно немецкий автопроизводитель будет развивать в Серверной Америке собственную зарядную сеть, которая расширится до более чем 2500 станций. В США на долю зарядных станций Tesla приходится примерно 60% пунктов быстрой зарядки электромобилей. Это обстоятельство и толкает автопроизводителей присоединяться к сторонникам разъёма NACS, которым они оснащаются изначально.