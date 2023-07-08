Как отмечает Electrek со ссылкой на китайские СМИ, компания NIO начала получать от поставщика WeLion обещанные ещё два года назад твердотельные тяговые батареи, которые обеспечивают электрические кроссоверы ES6 запасом хода 930 км. До обещанных изначально 1000 км остаётся ещё 70 км, но данный компромисс должен объясняться аэродинамическими характеристиками довольно крупного кроссовера — соплатформенные седаны с такой батареей наверняка смогут проехать без подзарядки обещанные 1000 км.
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WeLion в начале этого месяца сообщила о начале поставок NIO твердотельных аккумуляторов ёмкостью 150 кВт·ч, которые как раз и обеспечивают соответствующее увеличение расчётного запаса хода. В документации к кроссоверу ES6 уже упоминаются отдельные характеристики такой тяговой батареи. Она сохранила прежние внешние габариты ради унификации, но обеспечивает возросшую на 44,44% плотность хранения заряда (261 кВт·ч/кг). Масса батареи возросла всего на 25 кг по сравнению с версией на 100 кВт·ч, использующей классический химический состав. Для полуторакратного увеличения ёмкости это неплохое соотношение.
Разумеется, такой прирост запаса хода обойдётся покупателям электромобилей NIO в копеечку, но точных цифр пока нет, и в этом прецеденте важнее то, что твердотельные тяговые батареи в Китае уже близки к тому, чтобы попасть на конвейер автопроизводителей.