Машины на их основе вот-вот выйдут на дороги.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Как отмечает Electrek со ссылкой на китайские СМИ, компания NIO начала получать от поставщика WeLion обещанные ещё два года назад твердотельные тяговые батареи, которые обеспечивают электрические кроссоверы ES6 запасом хода 930 км. До обещанных изначально 1000 км остаётся ещё 70 км, но данный компромисс должен объясняться аэродинамическими характеристиками довольно крупного кроссовера — соплатформенные седаны с такой батареей наверняка смогут проехать без подзарядки обещанные 1000 км.

реклама

Источник изображения: NIO

WeLion в начале этого месяца сообщила о начале поставок NIO твердотельных аккумуляторов ёмкостью 150 кВт·ч, которые как раз и обеспечивают соответствующее увеличение расчётного запаса хода. В документации к кроссоверу ES6 уже упоминаются отдельные характеристики такой тяговой батареи. Она сохранила прежние внешние габариты ради унификации, но обеспечивает возросшую на 44,44% плотность хранения заряда (261 кВт·ч/кг). Масса батареи возросла всего на 25 кг по сравнению с версией на 100 кВт·ч, использующей классический химический состав. Для полуторакратного увеличения ёмкости это неплохое соотношение.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Разумеется, такой прирост запаса хода обойдётся покупателям электромобилей NIO в копеечку, но точных цифр пока нет, и в этом прецеденте важнее то, что твердотельные тяговые батареи в Китае уже близки к тому, чтобы попасть на конвейер автопроизводителей.