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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти ЕС и Бельгии вложились в капитал компании IMEC
Ради поддержки местной полупроводниковой отрасли.
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Агентство Reuters привело пример проявления активности властей Европы в вопросе поддержки локальной полупроводниковой отрасли. Как выясняется, Евросоюз и правительство одного из регионов Бельгии решили сообща вложить полтора миллиарда евро в капитал местного исследовательского центра IMEC, который специализируется на разработках в сфере литографии.

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Источник изображения: IMEC

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По словам местных властей, они уверены в возвращении этого капитала не только в денежном выражении, но и с точки зрения социального эффекта. Присутствовавшая на тематической пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что данные инвестиции направлены на диверсификацию цепочек поставок полупроводниковых компонентов. Хотя IMEC самостоятельно подобную продукцию не выпускает, компания помогает своим клиентам осваивать новые литографические технологии. В частности, японский консорциум Rapidus будет осваивать 2-нм технологию именно при поддержке IBM и IMEC. Европейская чиновница попутно отметила, что Евросоюз должен снижать свою зависимость от небольшого количества поставщиков из Восточной Азии, явно намекая на Китай, который со следующего месяца может ограничить поставки на экспорт галлия и германия.

#полупроводники #литографическое производство #евросоюз #субсидии #бельгия #imec
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