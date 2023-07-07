Длительные переговоры между руководством Intel и властями Германии в итоге привели к тому, что вторые решили выделить первой 10 млрд евро на частичное покрытие расходов в сумме 30 млрд евро на строительство в немецком Магдебурге двух предприятий по производству чипов. Местная компания Infineon также объявила о расширении своих производственных мощностей в Германии, что в итоге и воодушевило федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), как заявляет Reuters, выразить оптимизм по поводу интереса инвесторов к национальной экономике.
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По его словам, канцлеру известно о намерениях прочих немецких и зарубежных компаниях осуществить инвестиции в экономику и промышленность страны. Это заявление Шольц сделал на текущей неделе, выступая перед парламентом Германии. Многие люди по всему миру, по словам политика, осознали необходимость укрепления немецкой экономики, и теперь они понимают, что некоторые отрасли обязательно должны находиться в Европе в целом и Германии в частности. Шольц отверг опасения общественности по поводу того, что Германия утрачивает свою инвестиционную привлекательность. По его мнению, даже факт привлечения Tesla к строительству предприятия в Берлине, которое успешно функционирует и развивается, должен сам по себе стать сигналом, демонстрирующим привлекательность местного рынка.