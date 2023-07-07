Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Олаф Шольц заверил, что многие компании стремятся инвестировать в экономику Германии
И всё противоположные утверждения являются слухами.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

Длительные переговоры между руководством Intel и властями Германии в итоге привели к тому, что вторые решили выделить первой 10 млрд евро на частичное покрытие расходов в сумме 30 млрд евро на строительство в немецком Магдебурге двух предприятий по производству чипов. Местная компания Infineon также объявила о расширении своих производственных мощностей в Германии, что в итоге и воодушевило федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), как заявляет Reuters, выразить оптимизм по поводу интереса инвесторов к национальной экономике.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
Круто подешевел iPhone 14 Plus
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-40000р на iPhone 14 Pro
iPhone 14 по цене 12го - смотри
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По его словам, канцлеру известно о намерениях прочих немецких и зарубежных компаниях осуществить инвестиции в экономику и промышленность страны. Это заявление Шольц сделал на текущей неделе, выступая перед парламентом Германии. Многие люди по всему миру, по словам политика, осознали необходимость укрепления немецкой экономики, и теперь они понимают, что некоторые отрасли обязательно должны находиться в Европе в целом и Германии в частности. Шольц отверг опасения общественности по поводу того, что Германия утрачивает свою инвестиционную привлекательность. По его мнению, даже факт привлечения Tesla к строительству предприятия в Берлине, которое успешно функционирует и развивается, должен сам по себе стать сигналом, демонстрирующим привлекательность местного рынка.

#германия #инвестиции #олаф шольц
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава Минобороны ФРГ исключил вступление Украины в НАТО до окончания конфликта
Германия на фоне отказа от атомной энергетики значительно нарастила импорт электроэнергии
В Германии заявили, что в ближайшие недели Украина получит «десятки» танков Leopard 1A5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
2
Каких целей Россия уже достигла в СВО
92
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
59
Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
24
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
28
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
5
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
2
Выбор ноутбука для работы и учёбы - рассмотрим 3 оптимальные модели
6
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
12
Мои впечатления от игры Rage 2. Часть 2
4

Сейчас обсуждают

Archimedes
12:37
Подтверждаю - клиент стима работает под Linux как часы. Есть отдельные проблемы с некоторыми играми, но многие из них обходятся, если руки растут откуда природа велела. А для рукожопов, естественно, т...
Почему Китай станет «могильщиком» Windows с его Linux разработками
MinerETh
12:35
Без лучей, да играешь. Согласен, годный варик. А я в 4к играю во всё на максах на 4090. Есть разница?
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Redneck_prm
12:31
>>> Попробуй еще документы с макросами в либре открыть) Ну макросы штука уже софтозависимая. Если необходимо использовать либру, то макросы придется писать на его бейсике, либо жобоскрипте/питухоне.
Почему Китай станет «могильщиком» Windows с его Linux разработками
Китя.
12:31
Играю в нативе 3440х1440 все на максе 55-65 фпс и по уху.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Айтишник
12:29
ну что мамкины майнеры, укр боты и нищуки кричащие: это путин виноват, вот путин виноват в том, что я доделал ремонт в своей 120 метровой хате, продолжаю покупать ништяки и готовлюсь к постройке дома ...
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
Boris Kopyltsov
12:28
"Попробуй еще документы с макросами в либре открыть)" Разные версии МСОфиса тоже не совместимы по этому параметру. Т.е. полна совместимость только внутри одной версии.
Почему Китай станет «могильщиком» Windows с его Linux разработками
MinerETh
12:27
Хозян-барин, а я в киберпук поиграю. Всё отлично, без мыла.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Archimedes
12:26
С позиции "мы белые и пушистые, а нас-то зашо!" мы можете добиться только одного - безоговорочной капитуляции как фашистская Германия в мае 1945. Ваша преступная власть сделала достаточно для тысячи п...
Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
Китя.
12:26
Мыло не интересно. от такой картинки блювать охота.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
MinerETh
12:24
DLSS-качество. Вначале посмотри как это смотрится вживую, отлично всё.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем