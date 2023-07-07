Само по себе обещание предложить клиентам Tesla полную автономность управления транспортными средствами «до конца года» произносится главой компании Илоном Маском (Elon Musk) с завидным постоянством, но в новом изложении эти слова, произнесённые им во время выступления на текущей неделе, привлекли внимание ресурса Electrek как своей амбициозностью, так и некоторыми терминологическими нестыковками.
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По словам Маска, Tesla в данной сфере сейчас находится на этапе, позволяющем рассчитывать на внедрение полной автоматизации процесса управления транспортным средством без необходимости вмешательства человека. Пока подобные прогнозы сам Маск называет «спекуляциями», но он выразил предположение, что до конца года Tesla достигнет полной автоматизации процесса вождения, «которую можно назвать четвёртым или пятым уровнем».
Нюанс заключается в том, что пятый уровень автономности управления по классификации SAE обычно подразумевает отсутствие не только необходимости вмешиваться в процесс со стороны человека, но и самой технической возможности. Как ожидается, в машинах с пятым уровнем автономности пригодные для человека органы управления вообще будут отсутствовать. В электромобилях Tesla, которые сейчас эксплуатируются и выпускаются, руль и педали есть в ста процентах случаев. Другими словами, если и можно говорить об уровне автономности электромобилей Tesla в их нынешнем воплощении, то лишь о четвёртом. В дальнейшем Tesla собирается предложить некие «автоматические такси». Не исключено, что они изначально будут лишены органов управления в салоне.