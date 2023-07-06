В этом убеждены аналитики DigiTimes Research.

Тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на своих «придворных» аналитиков взялось разъяснить аудитории, чего стоит ожидать от гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, когда она выйдет на рынок в следующем году. Во-первых, аналитики утверждают, что устройство в его нынешнем виде абсолютно не ориентируется на игровое применение. Об этом говорит хотя бы отсутствие сопутствующих манипуляторов, обеспечивающих более точное пространственное позиционирование средств ввода информации по сравнению с технологией распознавания жестов.

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Источник изображения: Apple

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Во-вторых, Vision Pro не ориентирована на среду виртуальной реальности как таковую. Скорее, Apple стремится развивать именно приложения дополненной реальности, которые позволили бы повысить продуктивность работы клиентов. Развлекательная составляющая в таких случаях выражена не столь ярко. Акценты могут сместиться после выхода нового устройства Apple такого класса года через три, но к тому времени разработчики должны попытаться уже предложить «якорное приложение», которое начало бы массово привлекать к этому типу устройств простых пользователей. Пока же Apple рассчитывает продать не более 150 тысяч гарнитур в течение первого года присутствия Vision Pro на рынке. Конечно, в чём-то её сдерживают и возможности поставщиков комплектующих, но и на особый ажиотажный спрос тоже рассчитывать не приходится. Уйдёт не один год, прежде чем разработчикам удастся создать зрелую программную экосистему.