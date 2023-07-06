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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первое поколение гарнитуры Apple Vision Pro заточено под нужды корпоративных клиентов и разработчиков
В этом убеждены аналитики DigiTimes Research.
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Тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на своих «придворных» аналитиков взялось разъяснить аудитории, чего стоит ожидать от гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, когда она выйдет на рынок в следующем году. Во-первых, аналитики утверждают, что устройство в его нынешнем виде абсолютно не ориентируется на игровое применение. Об этом говорит хотя бы отсутствие сопутствующих манипуляторов, обеспечивающих более точное пространственное позиционирование средств ввода информации по сравнению с технологией распознавания жестов.

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Источник изображения: Apple

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Во-вторых, Vision Pro не ориентирована на среду виртуальной реальности как таковую. Скорее, Apple стремится развивать именно приложения дополненной реальности, которые позволили бы повысить продуктивность работы клиентов. Развлекательная составляющая в таких случаях выражена не столь ярко. Акценты могут сместиться после выхода нового устройства Apple такого класса года через три, но к тому времени разработчики должны попытаться уже предложить «якорное приложение», которое начало бы массово привлекать к этому типу устройств простых пользователей. Пока же Apple рассчитывает продать не более 150 тысяч гарнитур в течение первого года присутствия Vision Pro на рынке. Конечно, в чём-то её сдерживают и возможности поставщиков комплектующих, но и на особый ажиотажный спрос тоже рассчитывать не приходится. Уйдёт не один год, прежде чем разработчикам удастся создать зрелую программную экосистему.

#аналитика #apple #дополненная реальность #vision pro
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