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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Клиентами Intel на передовых техпроцессах станут Google, Amazon и Microsoft
Но основной доход будет обеспечивать более зрелая литография.
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Аналитики Northland на этой неделе продемонстрировали редкий в наши дни оптимизм по поводу способности корпорации Intel восстановить своё технологическое лидерство в области литографии. С финансовой точки зрения, как считают авторы прогноза, этому должен способствовать успех Intel на контрактном направлении деятельности. Свои устаревающие производственные линии, по мнению экспертов, Intel как раз будет ориентировать на выполнение массовых заказов по контрактному принципу.

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Источник изображения: Amazon

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Передовой литографией, по мнению экспертов Northland, компания Intel будет делиться с компаниями типа Google, Amazon и Microsoft, которые заинтересованы в производстве процессоров собственной разработки, но ещё не обросли долгосрочными контрактами с TSMC или Samsung. Тот факт, что заказываемые клиентами процессоры чаще всего будут использовать Arm-совместимую архитектуру, действующее руководство Intel не особо смущает, как можно понять из ранних комментариев.

#intel #microsoft #полупроводники #литографическое производство #google #amazon
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