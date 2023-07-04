Так нечестно — целая страна на одну компанию.

Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura), как сообщает Bloomberg, во время своего выступления перед студентами в Токийском университете прибег к довольно эмоциональным высказываниям, описывая стоящие перед властями страны задачи на ближайшее будущее. Поддерживая стартапы и крупные корпорации, местные власти собираются в итоге взрастить компанию, которая в сфере искусственного интеллекта смогла бы превзойти NVIDIA.

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Источник изображения: Bloomberg

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Чиновник также является сторонником идеи эволюции общества до состояния почти полного замещения человеческого труда компьютерами и роботами. Людям при этом нужно гарантировать минимальный базовый доход, который позволял бы им существовать в условиях, когда потребности в труде как источнике средств для выживания уже не будет. Премьер-министр страны Фумио Кисида (Fumio Kishida) высказался за создание таких правил существования и развития систем искусственного интеллекта, которые защищали бы интересы общества и при этом не сдерживали бы технический прогресс.