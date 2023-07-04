Бизнес и ничего личного.

Ресурс Electrek заострил внимание на проблеме, которая может коснуться обладателей электромобилей Tesla с комплексом FSD, который по мере развития программного обеспечения теоретически должен обеспечить полную автономность управления транспортными средствами этой марки. Сейчас данная опция при заказе нового электромобиля в производство обходится покупателям в США в $15 000, хотя ранее компания начинала с куда более скромных сумм.

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Источник изображения: Tesla

Непрерывное удорожание опции FSD Илон Маск (Elon Musk) склонен объяснять совершенствованием программного обеспечения и повышением практической ценности этой функции. В перспективе, как убеждён глава компании, ценность FSD сможет измеряться суммами от $100 000 до $200 000, если будет достигнута полная автономность управления. Тогда такси в автоматическом режиме смогут перевозить пассажиров буквально круглосуточно, делая лишь перерывы на зарядку и техническое обслуживание.

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На практике же выявляется неприятный нюанс — если владелец электромобиля Tesla с пробегом желает сдать его в трейд-ин, то компания делает уценку не только всей машины, но и опции FSD, хотя теоретически она «с годами должна становиться только лучше» и не дешеветь, а лишь дорожать. Увы, этот принцип работает только при продаже опции FSD самой компанией Tesla. Когда речь заходит о приёме машины в трейд-ин, то оценочная стоимость FSD оказывается заметно ниже $10 000, если говорить о рынке США.