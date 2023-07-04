По информации DigiTimes, разработчики чипов не торопятся формировать заказы на второе полугодие, если речь идёт об использовании зрелых техпроцессов для выпуска полупроводниковых компонентов. Многие из них пока располагают внушительными складскими запасами, а прогнозы по динамике спроса в этом полугодии пока не позволяют рассчитывать на однозначный рост выручки.
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Тот же источник отмечает, что основатель крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов — компании SMIC, лестно отозвался о перспективах своего детища. По словам Ричарда Чана (Richard Chang), Китай удобен для развития полупроводниковой отрасли благодаря правительственной поддержке, избытку ресурсов, включая людские, а также за счёт наличия обширного рынка сбыта. В сложившихся неоднозначных условиях SMIC, по его словам, может неплохо зарабатывать на выпуске автомобильных компонентов, которых современным транспортным средствам требуется всё больше, а производить их можно с использованием не самой зрелой литографии, что актуально для Китая в условиях зарубежных санкций.