Текущее полугодие пока не радует определённостью.

По информации DigiTimes, разработчики чипов не торопятся формировать заказы на второе полугодие, если речь идёт об использовании зрелых техпроцессов для выпуска полупроводниковых компонентов. Многие из них пока располагают внушительными складскими запасами, а прогнозы по динамике спроса в этом полугодии пока не позволяют рассчитывать на однозначный рост выручки.

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Источник изображения: AFP

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Тот же источник отмечает, что основатель крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов — компании SMIC, лестно отозвался о перспективах своего детища. По словам Ричарда Чана (Richard Chang), Китай удобен для развития полупроводниковой отрасли благодаря правительственной поддержке, избытку ресурсов, включая людские, а также за счёт наличия обширного рынка сбыта. В сложившихся неоднозначных условиях SMIC, по его словам, может неплохо зарабатывать на выпуске автомобильных компонентов, которых современным транспортным средствам требуется всё больше, а производить их можно с использованием не самой зрелой литографии, что актуально для Китая в условиях зарубежных санкций.