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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработчики чипов не спешат делать новые заказы на выпуск чипов по зрелым техпроцессам
Текущее полугодие пока не радует определённостью.
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По информации DigiTimes, разработчики чипов не торопятся формировать заказы на второе полугодие, если речь идёт об использовании зрелых техпроцессов для выпуска полупроводниковых компонентов. Многие из них пока располагают внушительными складскими запасами, а прогнозы по динамике спроса в этом полугодии пока не позволяют рассчитывать на однозначный рост выручки.

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Источник изображения: AFP

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Тот же источник отмечает, что основатель крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов — компании SMIC, лестно отозвался о перспективах своего детища. По словам Ричарда Чана (Richard Chang), Китай удобен для развития полупроводниковой отрасли благодаря правительственной поддержке, избытку ресурсов, включая людские, а также за счёт наличия обширного рынка сбыта. В сложившихся неоднозначных условиях SMIC, по его словам, может неплохо зарабатывать на выпуске автомобильных компонентов, которых современным транспортным средствам требуется всё больше, а производить их можно с использованием не самой зрелой литографии, что актуально для Китая в условиях зарубежных санкций.

#полупроводники #китай #smic
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