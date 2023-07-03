Рекордные 466 140 машин приближают её к годовой цели.

Ресурс Electrek не смог оставить без внимания ключевую для себя тему — накануне компания Tesla опубликовала предварительный отчёт о количестве выпущенных и отгруженных клиентам в прошлом квартале электромобилей. На подобную оперативность в обработке статистики компания может претендовать по той причине, что самостоятельно реализует продукцию без участия посредников в виде дилеров. Непосредственной финансовая отчётность за второй квартал будет опубликована через две с лишним недели.

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Источник изображения: Tesla

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Итак, в прошлом квартале Tesla выпустила 479 700 электромобилей, из них 460 211 из них были Model 3 и Model Y, а старшие Model S и Model X сообща были произведены лишь в количестве 19 489 штук. Количество доставленных Tesla клиентам электромобилей по итогам второго квартала выросло в годовом сравнении на 83% до 466 140 штук, установив новый рекорд. Из них 446 615 экземпляров пришлись на Model 3 и Model Y, остальные 19 225 машин относились к Model S и Model X в неизвестной пропорции. В целом, компании Tesla удалось отгрузить во втором квартале больше электромобилей, чем рассчитывали аналитики, и теперь для достижения цели в 1,8 млн поставленных машин по итогам года ей во втором полугодии нужно будет отгрузить в общей сложности чуть менее миллиона электромобилей.