И подключать игровые манипуляторы к бортовому компьютеру через Bluetooth.

Пока Tesla пытается удержать номинальное лидерство на рынке электромобилей, стремительно наращивая закупки тяговых аккумуляторов и их производство собственными силами, у энергетического бизнеса компании не так много шансов на пропорциональную экспансию. Тем не менее, в Северной Америке Tesla оснащает жилища солнечными панелями и системами стационарного хранения электроэнергии, и если одновременно их обладатель является владельцем электромобиля Tesla, то у него есть возможность экономить на его зарядке.

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По крайней мере, как уточняет Electrek, в новой версии бортового программного обеспечения электромобили Tesla получили возможность регулировать степень зарядки от солнечных панелей и сопутствующего хранилища Powerwall. Заряд свыше определённого уровня будет пополняться от обычной электросети, если владелец считает приоритетным накопление «солнечной» электроэнергии для других нужд.

Источник изображения: Tesla

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Прочие нововведения тоже призваны сделать жизнь автовладельцев более комфортной. Игровые манипуляторы к бортовому компьютеру теперь можно подключать через Bluetooth, а не только кабелем USB. Появилась возможность одновременного просмотра изображений со всех внешних видеокамер, а встроенная охранная система теперь сама записывает события тревоги, в ходе которых кто-то приближался к машине и пытался открыть либо дверь, либо багажник. Появление регулировки цветовой температуры дисплея для более комфортной работы с ним в тёмное время чуток призвано снизить утомляемость водителя.