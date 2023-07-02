Пока Tesla пытается удержать номинальное лидерство на рынке электромобилей, стремительно наращивая закупки тяговых аккумуляторов и их производство собственными силами, у энергетического бизнеса компании не так много шансов на пропорциональную экспансию. Тем не менее, в Северной Америке Tesla оснащает жилища солнечными панелями и системами стационарного хранения электроэнергии, и если одновременно их обладатель является владельцем электромобиля Tesla, то у него есть возможность экономить на его зарядке.
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По крайней мере, как уточняет Electrek, в новой версии бортового программного обеспечения электромобили Tesla получили возможность регулировать степень зарядки от солнечных панелей и сопутствующего хранилища Powerwall. Заряд свыше определённого уровня будет пополняться от обычной электросети, если владелец считает приоритетным накопление «солнечной» электроэнергии для других нужд.
Прочие нововведения тоже призваны сделать жизнь автовладельцев более комфортной. Игровые манипуляторы к бортовому компьютеру теперь можно подключать через Bluetooth, а не только кабелем USB. Появилась возможность одновременного просмотра изображений со всех внешних видеокамер, а встроенная охранная система теперь сама записывает события тревоги, в ходе которых кто-то приближался к машине и пытался открыть либо дверь, либо багажник. Появление регулировки цветовой температуры дисплея для более комфортной работы с ним в тёмное время чуток призвано снизить утомляемость водителя.