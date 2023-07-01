Впервые в истории американского фондового рынка.

Прогнозы о способности капитализации Apple решительно перевалить за $3 трлн начали возникать в июне, хотя январь текущего года уже характеризовался краткосрочным достижением этой отметки — тогда данный показатель просто не смог продержаться на указанном уровне до завершения торговой сессии. Как подчёркивает CNBC, вчера котировки акций Apple впервые перевалили за $190,73, завершив сессию на отметке $193,97 за штуку, чего оказалось достаточно, чтобы признать достижение капитализацией компании уровня в $3 трлн.

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Источник изображения: Getty Images

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С начала года акции Apple укрепились на 55%, за счёт чего капитализация компании уже увеличилась почти на $1 трлн. Первый триллион долларов капитализации Apple разменяла в середине 2018 года, к августу 2020 года этот показатель удвоился, и к следующему триллиону компания приблизилась только в январе 2023 года, хотя в дальнейшем растеряла достижения, восстановив и перекрыв их только к середине текущего года. Эксперты Citi считают, что Apple по плечу преодолеть рубеж капитализации в $4 трлн, хотя сроки подобной экспансии авторы прогноза и не уточняют.