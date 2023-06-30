Только устройства дополненной реальности пока не влияют на эту тенденцию.

В последние дни курс акций Apple постепенно растёт, пусть и небольшими шажками, но это неотвратимо приближает компанию к достижению отметки капитализации в $3 трлн уже второй раз с начала текущего года. Как отмечают аналитики Citi, оптимизм инвесторов в отношении акций Apple может поддерживаться хотя бы способностью привлекать на свою сторону новых пользователей в сегменте смартфонов, а также увеличивающейся долей старших моделей iPhone в структуре продаж.

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Источник изображения: Scott Olson

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Apple увеличивает своё присутствие на рынках Китая и Индии, которые располагают внушительной пользовательской базой. При этом переход на использование процессоров собственной разработки добавляет Apple конкурентных преимуществ и одновременно снижает издержки. Расширяется и пользовательская база фирменных услуг вроде подписок и телевизионных шоу. Устройства дополненной реальности Apple в краткосрочной перспективе не смогут оказать существенного влияния на выручку компании, но в дальнейшем станут важной частью фирменной экосистемы и стабильно растущим источником выручки.