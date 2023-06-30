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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Развитию китайской полупроводниковой промышленности мешают сразу несколько факторов
В этом убеждены местные эксперты.
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Ссылаясь на текст выступления одного из авторитетных профессоров Университета Цинхуа, ресурс DigiTimes перечислил ряд проблем, сдерживающих развитие китайской полупроводниковой отрасли. Во-первых, в Китае очень мало компаний с вертикальной интеграцией, большинство из них специализируется на каком-то отдельном этапе производства или разработки полупроводниковых компонентов. На мировом рынке компании из Китая с вертикальной интеграцией формируют не более 2% выручки, тогда как американские занимают все 42%.

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Источник изображения: SEMICON China

Во-вторых, эта выручка растёт год от года гораздо медленнее, чем у компаний в Южной Корее или на Тайване. В-третьих, китайская полупроводниковая промышленность более чем в три раза отстаёт по объёмам производства от потребностей местного рынка. Продукцию китайских разработчиков при этом нельзя назвать инновационной, поскольку она довольствуется умеренной нормой прибыли по сравнению с западными аналогами, что дополнительно ограничивает доступ китайских компаний к финансовым ресурсам, необходимым для развития.

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Наконец, китайская промышленность страдает от ограниченности инвестиций в полупроводниковый сектор. В прошлом году 62 разработчика чипов, которые присутствуют на китайском фондовом рынке, сообща получили не более $2,91 млрд инвестиций в разработку и исследования. Если бы эту сумму направить на разработку 5-нм чипов, то на выходе бы удалось создать не более 10 штук.

#аналитика #финансы #полупроводники #китай
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