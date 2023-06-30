Компания Tesla с точки зрения выбора поставщиков тяговых аккумуляторов отличается всеядностью, и не только использует батареи собственного производства или получаемые от Panasonic, но и давно применяет LFP-батареи CATL в машинах, поставляемых не только в Китай, но и Северную Америку. По некоторым данным, четвёртым поставщиком тяговых батарей для Tesla недавно стала и китайская BYD, которая на рынке электромобилей надеется догнать своего американского конкурента уже по итогам текущего года.
реклама
Как сообщают китайские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники, Tesla Model 3 китайский сборки после запланированного на третий квартал рестайлинга в базовой заднеприводной модификации получит тяговую батарею увеличенной с 60 до 66 кВт‧ч ёмкости, причём она будет относиться к новейшей серии M3P компании CATL, сохраняя формулу LFP в качестве базового химического состава.
Ожидается, что батареи CATL серии M3P начнут применяться компанией Tesla и в ходе вероятного обновления кроссоверов Model Y. CATL рассчитывала наладить массовый выпуск усовершенствованных аккумуляторов серии M3P в текущем году, так что с планами Tesla по модернизации выпускаемой с 2017 года Model 3 это вполне успешно сочетается.