Издание Business Korea напоминает, что южнокорейская компания Samsung SDI строго выдерживает сроки подготовки к выходу на рынок полностью твердотельных тяговых аккумуляторов, которые лишены жидкого электролита, а потому способны принимать заряд быстрее и менее подвержены воспламенению. Плотность хранения энергии у них тоже выше, поэтому они способны увеличивать запас хода, либо снижать массу электромобиля при том же запасе хода.
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Samsung SDI намеревается уже в следующем полугодии наладить поставки прототипов полностью твердотельных аккумуляторов, а подготовить технологию их массового производства компании удастся только к 2025 году. Ещё пару лет потребуется посвятить непосредственно подготовке производства, в итоге на рынок такие тяговые батареи Samsung SDI начнут в достаточных количествах поступать не ранее 2027 года.