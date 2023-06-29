К концу 2024 года в американском штате Аризона должно начать работу предприятие TSMC, способное выпускать 5-нм продукцию для сторонних заказчиков. Его строительство уже ведётся полным ходом, но, как сообщает Reuters, компания TSMC всё равно демонстрирует стремление ускорить темпы строительства, для чего собирается отправить в США дополнительное количество имеющих соответствующий опыт рабочих.
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Напомним, что по соседству с первым предприятием будет возведено второе, оно с 2026 года должно будет начать выпуск 3-нм продукции, а всего на их строительство будет потрачено не менее $40 млрд. Официально TSMC говорит о необходимости послать в Аризону дополнительное количество рабочих, только объясняя, что они будут находиться там временно, а не до окончания строительства. Сейчас возведение корпуса первого предприятия уже завершается, и компании нужны специалисты по монтажу громоздкого и дорогостоящего технологического оборудования. Ежедневно на стройке уже трудятся около 12 000 человек, и отправка специалистов с Тайваня никак не повлияет на количество нанимаемых в США сотрудников, которые в дальнейшем будут работать на этих предприятиях. Большинству из них предстоит пройти многомесячную стажировку на Тайване.