Но продукции NVIDIA она собирается купить на миллиарды долларов.

Как отмечает Reuters, глава и основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на этой неделе заявил о готовности компании потратить миллиарды долларов США на закупку ускорителей вычислений NVIDIA в этом году, но при этом он подчеркнул, что на центральные процессоры компания всё равно потратит в три раза больше денег.

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Источник изображения: Reuters

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Поскольку данные откровения прозвучали на мероприятии Ampere, то главе Oracle пришлось признаться в приобретении продукции этого разработчика (не путать с графическими процессорами NVIDIA семейства Ampere). Разработчик СУБД также тратит деньги на покупку процессоров AMD, а у NVIDIA приобретает ускорители вычислений. В прошлом месяце Oracle заключила соглашение со стартапом Cohere, который был основан выходцами из Google, и специализируется на использовании искусственного интеллекта при работе с базами данных. Каждому из центров обработки данных Oracle понадобится по 16 000 ускорителей NVIDIA для реализации совместного проекта с Cohere.