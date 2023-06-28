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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
J.P. Morgan: восстановление рынка полупроводниковых компонентов может затянуться
Но сегмент систем искусственного интеллекта будет толкать выручку TSMC вверх.
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Аналитическая записка J.P. Morgan была посвящена преимущественно прогнозу по изменению выручки компании TSMC, но он позволяет судить о положении дел в полупроводниковой отрасли в целом, поскольку этот контрактный производитель чипов контролирует 60% мирового рынка соответствующих услуг.

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Источник изображения: NVIDIA

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По мнению экспертов, в текущем году выручка TSMC окажется на 2% ниже ожидаемой, а в следующем отставание достигнет 8%. Спрос на компоненты для смартфонов, ПК и бытовой электроники восстанавливается слишком медленно, на складах имеются большие запасы продукции. В случае с TSMC сегмент искусственного интеллекта по итогам текущего года позволит сформировать не более 5% совокупной выручки этой компании, хотя к 2026 году эта доля и удвоится до 10%.

#аналитика #tsmc #искусственный интеллект #акции
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