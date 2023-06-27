Дискриминация? Это другое…

Стремление западных стран сохранить своё технологическое лидерство любой ценой сейчас уже стало проявляться в запрете на обучение студентов из недружественных государств по ряду специальностей в вузах Европы, а соискателям с «неправильным гражданством» начали отказывать в трудоустройстве. Нидерландская компания ASML прибегла к такой практике, и попытки правозащитников из Роттердама запретить подобную дискриминацию разбились о вердикт Нидерландского института по правам человека. Как сообщает Reuters, последняя из организаций признала право ASML отказывать в трудоустройстве гражданам более чем 20 стран, в число которых входят Китай, Россия, Иран, Сирия, Куба и Северная Корея.

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Источник изображения: ASML

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Как поясняется в вердикте данного института, ASML в своей деятельности вынуждена руководствоваться экспортными ограничениями США, которые в данной ситуации распространяют своё действие за пределы страны. Правила, разработанные чиновниками США, запрещают нанимать работающим с технологиями американского производства сотрудников, являющихся гражданами ряда недружественных стран. ASML в своё оправдание добавила, что нарушение требований законов США привело бы к наложению на компанию санкций, полностью парализовавших бы её деятельность. Иногда соискателю даже могут отказать при наличии «нужного гражданства», но исходя из его национальной принадлежности.