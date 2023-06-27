Чип построен на 4-нм техпроцессе.

Крупнейший производитель чипов Qualcomm представил мобильный процессор Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450). Новинка пришла на смену чипу Snapdragon 4 Gen 1, который появился на рынке в сентябре прошлого года. Новый Snapdragon 4 Gen 2 стал первым мобильным чипом с поддержкой улучшенного протокола 3GPP Release 16 для 5G. К тому же, речь идёт о первом чипе в серии Snapdragon 4, произведённом с использованием 4-нм техпроцесса.

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В основу Snapdragon 4 Gen 2 положены два высокопроизводительных ядра с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер с частотой 2,0 ГГц. Именно поэтому его производительность по сравнению со Snapdragon 4 Gen 1 выросла на 10 %. По поводу встроенного графического ядра подлинной информации пока нет. Зато новинка может похвастаться поддержкой более быстрой оперативной памяти LPDDR5x с частотой до 3200 МГц и более скоростной постоянной памяти UFS 3.1. Напомним, у предыдущего чипа в этой линейке речь шла по поддержке LPDDR4x с частотой 2133 Мгц и UFS 2.2.

Сигнальные процессоры Snapdragon 4 Gen 2 поддерживают новую функцию, завязанную на ИИ-алгоритмах под названием Multi-Camera Temporal Filtering (MCTF), которая обеспечивает более качественную фильтрацию шумов при записи видео. По форматам записи видео: есть 1080p при 60 кадрах/с и 720p при 120 кадрах/с для режима замедленной съёмки. Также есть поддержка электронной стабилизации изображения и более быстрая автофокусировка.

Snapdragon 4 Gen 2 поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+. Производитель утверждает, что смартфоны на базе этого чипа смогут работать в течение всего дня и будут поддерживать быструю зарядку до 50 % за 15 минут. Есть ещё поддержка USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/c), Wi-Fi 5 (ac) на каналах 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.1 с aptX для передачи звука.

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Смартфоны на базе Snapdragon 4 Gen 2 поступят в продажу в первой половине текущего года. Среди новинок обязательно будут аппараты от Vivi, Xiaomi и Redmi.