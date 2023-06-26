Выступающий ныне под флагом Российской Федерации энтузиаст TerraRaptor выходные провёл с некоторой пользой для международного оверклокерского сообщества, поскольку от его имени в статистике HWBot появилось больше десятка записей. Часть проведённых оверклокером экспериментов была связана с экстремальным разгоном процессора Intel Pentium Gold G7400, который охлаждался одноступенчатой системой фазового перехода, нередко называемой «фреонкой».
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При активности одного ядра и одного потока тест SuperPI 1M данному процессору удалось завершить на частоте 5919 МГц с результатом 5,938 секунды, который стал лучшим в модельном зачёте. Кстати, это первый случай, когда процессор Pentium Gold G7400 в данной дисциплине «выезжает» из шести секунд, поэтому результат вдвойне заслуживает внимания.