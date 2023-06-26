Агентство Bloomberg со ссылкой на японское издание Yomiuri сообщило, что Силы самообороны Японии с марта текущего года тестируют спутниковую связь Starlink для собственных нужд, и с апреля следующего года намереваются перейти на её постоянное использование. Сейчас тестирование проходит как наземными, так и морскими, а также авиационными силами японской самообороны.
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До сих пор японское оборонное ведомство опиралось на использование двух собственных спутников X-band, но ради обеспечения надёжности связи считает необходимым полагаться и на альтернативных провайдеров. Сеть Starlink станет одной из нескольких, услуги которой будут тестироваться силами самообороны в этом году. По всей видимости, со следующего года именно Starlink будет обеспечивать японские силовые ведомства альтернативным каналом спутниковой связи.