Технологическая сфера входит в традиционный период летнего затишья, поэтому известному своими прогнозами о планах Apple колумнисту Bloomberg Марку Гурману (Mark Gurman) становится всё сложнее находить информационные поводы для традиционного воскресного дайджеста, но пока он смог консолидировать данные о дальнейших путях эволюционного развития устройств дополненной реальности Apple, первым из которых стало Vision Pro.
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Как напоминает источник, примерно к 2025 году в ассортименте продукции Apple должны появиться обновлённая флагманская версия Vision Pro, а также более доступная гарнитура дополненной реальности. В общем случае, как поясняет представитель Bloomberg, эволюция этих устройств пойдёт по пути расширения функциональных возможностей. Так, при работе с виртуальным рабочим столом в стиле Mac появится возможность демонстрации сразу нескольких рабочих пространств вместо одного. Видеоконференция FaceTime сейчас позволяет наделить реалистичным анимированным аватаром только одного собеседника, а в будущем это станет возможным сразу для нескольких. Наконец, владельцы гарнитур дополненной реальности Apple смогут заниматься фитнесом, не снимая их. Появятся и соответствующие приложения для данного вида активности.