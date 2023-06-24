Агентство Bloomberg по своим каналам выяснило, что аэрокосмическая компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX готовится провести очередной раунд финансирования, чтобы в ходе частного размещения акций на сумму $750 млн пополнить свой капитал. Сейчас на счетах компании около $5 млрд свободных средств, но амбициозные проекты в аэрокосмической отрасли требуют от неё всё больших затрат.
реклама
Если в январе капитализация SpaceX оценивалась в $137 млрд, то после нового раунда финансирования она может вырасти до $150 млрд. При этом все акции компании распределены между частными инвесторами и не торгуются на бирже. Другой важный для Илона Маска актив — акции Tesla, которые во многом определяют величину его благосостояния. Капитализация этой компании на данный момент превышает $822 млрд, хотя в определённые моменты своей истории она превышала $1 трлн. На этом фоне акциям SpaceX ещё есть куда расти, тем более, что эта компания пока не вышла на публичный фондовый рынок. Новым источником роста благосостояния Илона Маска в будущем может стать выход дочерней структуры Starlink на публичный рынок.