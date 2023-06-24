Но для этого надо наладить выпуск тяговых батарей.

Британское издание Autocar предпочло ещё раз убедиться, что автоконцерн Volkswagen полон решимости продавать электромобиль ID.2 за 25 000 евро с 2025 года, и при этом не сильно страдать материально, поскольку сейчас создание такой машины для европейского рынка могло бы означать, что ради сохранения приемлемой себестоимости пришлось бы кардинально пожертвовать ёмкостью тяговой батареи и запасом хода.

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Источник изображения: Electrek

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В интервью ресурсу финансовый директор Volkswagen Арно Антлитц (Arno Antlitz) подчеркнул, что к 2025 году концерн рассчитывает начать самостоятельный выпуск тяговых батарей на предприятии в Испании, и это уже само по себе позволит снизить стоимость электромобилей на их основе, а первым их получит как раз тот самый ID.2, который планируется продавать по цене от 25 000 евро. Кроме того, руководство Volkswagen убеждено, что к тому времени снизятся и цены на сырьевые материалы для производства тяговых аккумуляторов. По словам представителя компании, выпускать электромобили за 25 000 евро в таких условиях можно будет с выгодой. Кстати, в дальнейшем Volkswagen рассчитывает представить более компактный электромобиль, который может получить обозначение ID.1 и более скромную по ёмкости тяговую батарею.