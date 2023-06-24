Агентство Bloomberg по горячим следам зафиксировало обмен мнениями между еврокомиссаром Тьерри Бретоном (Thierry Breton) и основателем компании NVIDIA Дженсеном Хуаном (Jen-Hsun Huang) после встречи с участием представителей других крупных компаний технологического сектора из США. Переговоры были посвящены вопросам регулирования искусственного интеллекта и модерации контента в социальных сетях.
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Тьерри Бретон заявил, что «NVIDIA должна на порядок больше инвестировать в Европе, и Европа может стать прекрасным местом для строительства будущего NVIDIA». Глава и бессменный основатель компании Дженсен Хуан заявил, что она присмотрится к возможности инвестировать в Европу, поскольку старается быть международной компанией, а «лучшего места для инвестиций сложно придумать». Консультации с властями региона руководство NVIDIA продолжит в следующем месяце. Правда, следует учитывать, что производством компонентов NVIDIA самостоятельно не занимается, поэтому её европейские инвестиции наверняка сведутся к строительству исследовательского центра или центра обработки данных на территории Европы.