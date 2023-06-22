А может и на все 36,8%.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Нынешнее воодушевление инвесторов относительно перспектив бизнеса NVIDIA вызвано собственным прогнозом компании, который гласит о способности выручки по итогам второго квартала достичь $11 млрд против ожидаемых рынком $7 млрд. Аналитики Lynx предостерегают инвесторов, которые вкладываются в акции NVIDIA, что их динамика в 2024 календарном году может не оправдать повышенных ожиданий.

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Источник изображения: Bloomberg

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

По мнению аналитиков, в следующем году выручка NVIDIA на серверном направлении может вырасти всего на 10% против ожидаемых многими участниками рынка 36,8% в среднем. Этому будет способствовать возрастающая конкуренция, которая не позволит компании удерживать цены на существующем высоком уровне. Кроме того, успехи текущего года уже сформируют высокую базу, от которой двигаться далее вверх будет довольно сложно.