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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году серверная выручка NVIDIA может вырасти всего на 10%
А может и на все 36,8%.
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Нынешнее воодушевление инвесторов относительно перспектив бизнеса NVIDIA вызвано собственным прогнозом компании, который гласит о способности выручки по итогам второго квартала достичь $11 млрд против ожидаемых рынком $7 млрд. Аналитики Lynx предостерегают инвесторов, которые вкладываются в акции NVIDIA, что их динамика в 2024 календарном году может не оправдать повышенных ожиданий.

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Источник изображения: Bloomberg

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По мнению аналитиков, в следующем году выручка NVIDIA на серверном направлении может вырасти всего на 10% против ожидаемых многими участниками рынка 36,8% в среднем. Этому будет способствовать возрастающая конкуренция, которая не позволит компании удерживать цены на существующем высоком уровне. Кроме того, успехи текущего года уже сформируют высокую базу, от которой двигаться далее вверх будет довольно сложно.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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