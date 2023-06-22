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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Представитель ASML пояснил, почему не надо гнаться за технологическим суверенитетом
Дружить выгоднее, чем ссориться.
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Исполнительный вице-президент ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) в интервью Nikkei Asian Review объяснил, какие из наблюдаемых в мире тенденций кажутся руководству крупнейшего в мире поставщика литографических сканеров иррациональными. Прежде всего, он выступил с критикой стремления руководства некоторых стран достичь технологического суверенитета и полностью обеспечить себя всем необходимым для выпуска полупроводниковых чипов.

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Источник изображения: Intel

Это не только очень дорого и долго, но и почти невозможно, как считают в ASML. Международная кооперация лежит в основе деятельности нидерландского холдинга, её ключевые поставщики расположены в Германии и США, а клиенты разбросаны по всему миру. Правда, основная часть оборудования ASML производится именно в Нидерландах, там же расположены ключевые разработчики, но вот сервисные и учебные центры она в последние годы старается строить ближе к крупным клиентам в других странах. Это позволяет быстрее готовить персонал и в сжатые сроки ремонтировать оборудование, меньше времени и ресурсов тратя на его транспортировку.

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Попытки некоторых стран воссоздать столь сложное технологическое оборудование своими силами будут обречены на провал, как считает Фуке. Он даже описал ситуацию, в которой посетитель музея требует от знакомых художников воссоздать картину Ван Гога — сделать это при поверхностном знакомстве с оригиналом невозможно. По словам представителя ASML, пройдёт некоторое время, прежде чем участники рынка поймут, что успех в полупроводниковой отрасли достижим только через кооперацию.

#полупроводники #литографическое производство #asml
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