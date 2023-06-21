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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla невольно даёт понять, что не держаться за руль можно, если очень хочется
В программном обеспечении напоминания уже можно отключать по инициативе самой компании.
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По информации ресурса CNBC, один специализирующийся на программном обеспечении Tesla эксперт в области информационной безопасности выяснил, что компания уже позволяет некоторым автовладельцам не держать руки на руле в рамках тестирования своих систем активной помощи водителю. До сих пор данное требование было обязательным и порой довольно назойливым, а злоупотреблявшим им автовладельцам закрывали доступ к данным функциям на несколько недель в знак назидания.

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Источник изображения: Tesla

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В декабре прошлого года Илон Маск (Elon Musk) обмолвился о намерениях лишить некоторых автовладельцев назойливого напоминания о необходимости держать руки на руле к январю 2023 года, но подобный план так и не был реализован. По всей видимости, профильная функция в программное обеспечение всё же была заложена, поскольку Tesla стремится перейти к полному автопилоту, не требующему от водителя держать руки на руле или смотреть на дорогу. Какое количество электромобилей Tesla сейчас может передвигаться без этих напоминаний, можно выяснить только имея доступ к корпоративным базам данных, а его у обнаружившего это нововведение специалиста нет.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #fsd
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