В программном обеспечении напоминания уже можно отключать по инициативе самой компании.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

По информации ресурса CNBC, один специализирующийся на программном обеспечении Tesla эксперт в области информационной безопасности выяснил, что компания уже позволяет некоторым автовладельцам не держать руки на руле в рамках тестирования своих систем активной помощи водителю. До сих пор данное требование было обязательным и порой довольно назойливым, а злоупотреблявшим им автовладельцам закрывали доступ к данным функциям на несколько недель в знак назидания.

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Источник изображения: Tesla

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В декабре прошлого года Илон Маск (Elon Musk) обмолвился о намерениях лишить некоторых автовладельцев назойливого напоминания о необходимости держать руки на руле к январю 2023 года, но подобный план так и не был реализован. По всей видимости, профильная функция в программное обеспечение всё же была заложена, поскольку Tesla стремится перейти к полному автопилоту, не требующему от водителя держать руки на руле или смотреть на дорогу. Какое количество электромобилей Tesla сейчас может передвигаться без этих напоминаний, можно выяснить только имея доступ к корпоративным базам данных, а его у обнаружившего это нововведение специалиста нет.