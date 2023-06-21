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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Илон Маск (Elon Musk) и ранее не скрывал интереса к индийскому рынку электромобилей, но высокие таможенные пошлины изначально препятствовали продвижению машин Tesla при условии их импорта из соседнего Китая, у которого с Индией сложились не самые приятные отношения. По информации Reuters, во время визита в Нью-Йорк премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) выразил одобрение идее «существенных инвестиций» со стороны Tesla в индийскую экономику. Илону Маску удалось лично встретиться с главой индийского правительства на этой неделе для проведения предварительных переговоров.

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Источник изображения: Reuters

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Маск со своей стороны выразил восхищение политикой, проводимой премьер-министром Индии, который пытается привлечь в страну иностранные инвестиции. Глава Tesla заявил о своей уверенности о выходе компании на рынок Индии в настолько сжатые сроки, насколько это возможно. Сам Маск собирается посетить страну в следующем году. По данным министра иностранных дел Индии, премьер пригласил Маска делать инвестиции в энергетический и аэрокосмический секторы индийской экономики. Миллиардер также выразил готовность предложить индийским клиентам доступ к спутниковому интернету Starlink. Маск отметил высокий потенциал Индии в сфере развития солнечной энергетики.