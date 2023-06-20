Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Польское предприятие по упаковке чипов обойдётся почти без субсидий
Его расположение будет весьма удобно для Intel.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр

Ресурс DigiTimes решил сосредоточиться сегодня на описаниях проектов, которые Intel собирается реализовать на территории Польши. Во-первых, с 1999 года здесь функционирует и постоянно растёт исследовательский центр Intel по разработке программного обеспечения. Ещё в 2021 году на его расширение было выделено почти 72 млн евро. Расширение с точки зрения строительства должно завершиться в этом году. В соответствии с духом времени, в Гданьске специалисты Intel будут особое внимание уделять исследованиям в области фотоники.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Предприятие Intel по тестированию и упаковке чипов во Вроцлаве на западе Польши, по словам представителей компании, будет удалено не более чем на 500 км как от исследовательского центра в Гданьске, так и от будущих предприятий по выпуску чипов в немецком Магдебурге, которые будут построены к 2027 году. Как стало известно вчера, они освоят техпроцессы тоньше 2 нм, хотя конкретные графики и параметры Intel не приводит. По словам представителей компании, предприятие во Вроцлаве прямыми субсидиями местных властей пользоваться не будет, поэтому основная часть затрат в сумме $4,6 млрд на его строительство всё же ляжет на плечи самой Intel. Доступ к квалифицированным кадрам может стать для компании проблемой в Польше, поэтому их подготовку Intel намеревается осуществлять при поддержке местных властей.

#intel #полупроводники #польша #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel проведёт мероприятие для инвесторов, посвящённое развитию контрактного бизнеса
NVIDIA уже в этом квартале может стать крупнейшим разработчиком чипов по размеру выручки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
9
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
19
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
25
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
18
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
20
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
12
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
17

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
12:49
Да надо быть конченным, чтобы отдавать такие деньжищи за поиграть. wwr222, у тебя должен быть джойстик с двумя кнопками для бесплатных игр.
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
Роман Иванов
12:45
Данте, ну не умеешь ты в журналитику. Ну успокойся уже.
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
Олег Ст
12:43
о ципсо проснулось
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о потере имиджа российской армии
Apsheronsky tchai
12:42
Куда уж выше поднимать? Настоящие россияне и так имеют топовый комп с элитной RX 6800.
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
melok
12:40
Дело тут в другом. Apple запатентовали этот логотип. Теперь он является их собственной и никто не может копировать его. Даже если логотип отдалённо похож на apple , то это считается плагиатом.
Apple заставляет швейцарскую фруктовую компанию с 111летней историей изменить логотип из-за сходства
ddr22
12:40
я на виртуалке пробовал
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
Имя
12:40
Стстемная плата asrock b450m pro4 r2.0 включается от 16 сек с не прекращающимися попытками вырости до включентя за 31 сек слишком часто, у меня была такая, советовать её вред, она озу поддерживает по ...
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
Шешняк
12:39
"По крайней мере, беря игру в одном очень популярном магазине, вы ничего не потеряете..." Да ты что, а деньги не потеряшь ? или 3 239 р уже не деньги wwr222 ты адекватный ?
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
SmaSheR
12:39
Юр отдел яблочных пытается показать, что не зря свой хлеб (с икрой) ест)
Apple заставляет швейцарскую фруктовую компанию с 111летней историей изменить логотип из-за сходства
Артём Николаев
12:39
Откуда 10 млн если выезд из Украины закрыт?
Испания столкнулась с рекордным падением уровня жизни – 45% арендаторов жилья на грани бедности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем