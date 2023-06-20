Его расположение будет весьма удобно для Intel.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Ресурс DigiTimes решил сосредоточиться сегодня на описаниях проектов, которые Intel собирается реализовать на территории Польши. Во-первых, с 1999 года здесь функционирует и постоянно растёт исследовательский центр Intel по разработке программного обеспечения. Ещё в 2021 году на его расширение было выделено почти 72 млн евро. Расширение с точки зрения строительства должно завершиться в этом году. В соответствии с духом времени, в Гданьске специалисты Intel будут особое внимание уделять исследованиям в области фотоники.

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Источник изображения: Intel

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Предприятие Intel по тестированию и упаковке чипов во Вроцлаве на западе Польши, по словам представителей компании, будет удалено не более чем на 500 км как от исследовательского центра в Гданьске, так и от будущих предприятий по выпуску чипов в немецком Магдебурге, которые будут построены к 2027 году. Как стало известно вчера, они освоят техпроцессы тоньше 2 нм, хотя конкретные графики и параметры Intel не приводит. По словам представителей компании, предприятие во Вроцлаве прямыми субсидиями местных властей пользоваться не будет, поэтому основная часть затрат в сумме $4,6 млрд на его строительство всё же ляжет на плечи самой Intel. Доступ к квалифицированным кадрам может стать для компании проблемой в Польше, поэтому их подготовку Intel намеревается осуществлять при поддержке местных властей.