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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Польское предприятие Intel по упаковке чипов обойдётся почти без субсидий
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Ресурс DigiTimes решил сосредоточиться сегодня на описаниях проектов, которые Intel собирается реализовать на территории Польши. Во-первых, с 1999 года здесь функционирует и постоянно растёт исследовательский центр Intel по разработке программного обеспечения. Ещё в 2021 году на его расширение было выделено почти 72 млн евро. Расширение с точки зрения строительства должно завершиться в этом году. В соответствии с духом времени, в Гданьске специалисты Intel будут особое внимание уделять исследованиям в области фотоники.

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Источник изображения: Intel

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Предприятие Intel по тестированию и упаковке чипов во Вроцлаве на западе Польши, по словам представителей компании, будет удалено не более чем на 500 км как от исследовательского центра в Гданьске, так и от будущих предприятий по выпуску чипов в немецком Магдебурге, которые будут построены к 2027 году. Как стало известно вчера, они освоят техпроцессы тоньше 2 нм, хотя конкретные графики и параметры Intel не приводит. По словам представителей компании, предприятие во Вроцлаве прямыми субсидиями местных властей пользоваться не будет, поэтому основная часть затрат в сумме $4,6 млрд на его строительство всё же ляжет на плечи самой Intel. Доступ к квалифицированным кадрам может стать для компании проблемой в Польше, поэтому их подготовку Intel намеревается осуществлять при поддержке местных властей.

#intel #полупроводники #польша #субсидии
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