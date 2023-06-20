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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA уже в этом квартале может стать крупнейшим разработчиком чипов по размеру выручки
По версии TrendForce.
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Среди разнообразных составляемых специалистами TrendForce рейтингов есть список десяти крупнейших разработчиков чипов. Вошедшие в него компании по итогам первого квартала вопреки сезонному снижению спроса и влиянию негативных макроэкономических факторов смогли чуть увеличить совокупную выручку в последовательном сравнении, пусть и всего на 0,1%. Лидером по темпам роста стала NVIDIA, которая свою выручку увеличила на 13,5% и заняла почти 20% среди десятки ведущих разработчиков по величине выручки, расположившись на третьем месте.

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Источник изображения: TrendForce

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RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
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Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
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Даже сейчас NVIDIA не так уж сильно отстаёт от занимающей второе место Broadcom, а если во втором квартале компании удастся хотя бы отчасти реализовать свой прогноз по росту выручки, то у неё есть все шансы возглавить этот рейтинг. По крайней мере, интерес клиентов к компонентам для систем искусственного интеллекта позволяет на это рассчитывать.

#nvidia #аналитика #полупроводники #trendforce
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