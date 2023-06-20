Среди разнообразных составляемых специалистами TrendForce рейтингов есть список десяти крупнейших разработчиков чипов. Вошедшие в него компании по итогам первого квартала вопреки сезонному снижению спроса и влиянию негативных макроэкономических факторов смогли чуть увеличить совокупную выручку в последовательном сравнении, пусть и всего на 0,1%. Лидером по темпам роста стала NVIDIA, которая свою выручку увеличила на 13,5% и заняла почти 20% среди десятки ведущих разработчиков по величине выручки, расположившись на третьем месте.
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Даже сейчас NVIDIA не так уж сильно отстаёт от занимающей второе место Broadcom, а если во втором квартале компании удастся хотя бы отчасти реализовать свой прогноз по росту выручки, то у неё есть все шансы возглавить этот рейтинг. По крайней мере, интерес клиентов к компонентам для систем искусственного интеллекта позволяет на это рассчитывать.