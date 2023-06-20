По версии TrendForce.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Среди разнообразных составляемых специалистами TrendForce рейтингов есть список десяти крупнейших разработчиков чипов. Вошедшие в него компании по итогам первого квартала вопреки сезонному снижению спроса и влиянию негативных макроэкономических факторов смогли чуть увеличить совокупную выручку в последовательном сравнении, пусть и всего на 0,1%. Лидером по темпам роста стала NVIDIA, которая свою выручку увеличила на 13,5% и заняла почти 20% среди десятки ведущих разработчиков по величине выручки, расположившись на третьем месте.

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Источник изображения: TrendForce

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Даже сейчас NVIDIA не так уж сильно отстаёт от занимающей второе место Broadcom, а если во втором квартале компании удастся хотя бы отчасти реализовать свой прогноз по росту выручки, то у неё есть все шансы возглавить этот рейтинг. По крайней мере, интерес клиентов к компонентам для систем искусственного интеллекта позволяет на это рассчитывать.