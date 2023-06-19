Аляска в это время года для данных целей не подходит.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
Южное полушарие в настоящий момент ещё может предоставить территории, на которых сохраняются условия климатической зимы, поэтому нет ничего удивительного в том, что прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck, как сообщает Electrek, прибыл в Новую Зеландию для прохождения дополнительных испытаний в зимних условиях.
реклама
Источник изображения: Cybertruck Owners Club
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
В местном аэропорту очевидцам удалось запечатлеть на фото момент выгрузки транспортного средства с характерными очертаниями кузова из самолёта. У Tesla имеется зимний полигон на Аляске, но в северном полушарии сейчас не самые подходящие условия для проведения срочных тестов, поэтому для каких-то доводочных мероприятий прототип Cybertruck пришлось отправить в Новую Зеландию. Товарные машины Илон Маск (Elon Musk) надеется вручить первым владельцам уже в конце третьего квартала этого года.