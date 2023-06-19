Аляска в это время года для данных целей не подходит.

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Южное полушарие в настоящий момент ещё может предоставить территории, на которых сохраняются условия климатической зимы, поэтому нет ничего удивительного в том, что прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck, как сообщает Electrek, прибыл в Новую Зеландию для прохождения дополнительных испытаний в зимних условиях.

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Источник изображения: Cybertruck Owners Club

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В местном аэропорту очевидцам удалось запечатлеть на фото момент выгрузки транспортного средства с характерными очертаниями кузова из самолёта. У Tesla имеется зимний полигон на Аляске, но в северном полушарии сейчас не самые подходящие условия для проведения срочных тестов, поэтому для каких-то доводочных мероприятий прототип Cybertruck пришлось отправить в Новую Зеландию. Товарные машины Илон Маск (Elon Musk) надеется вручить первым владельцам уже в конце третьего квартала этого года.