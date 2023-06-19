Тема санкционных ограничений в отношении России была затронута авторами публикации на страницах Nikkei Asian Review, которые использовали полученные индийской аналитической компанией Export Genius данные российской таможни о движении товаров через государственную границу за период с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2023 года.
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Выделив товарные партии на сумму более $50 000, авторы исследования обнаружили, что за указанный период не менее 89 транзакций такого масштаба были связаны с ввозом в Россию полупроводниковых компонентов японского происхождения. При этом прямые поставки такого типа товаров были запрещены японскими властями ещё в прошлом году, поэтому сейчас они осуществляются через третьи страны. В этом отношении особую активность предсказуемо проявляет Китай (включая Гонконг), который отвечает более чем за 70% поставок санкционных компонентов японского происхождения в РФ. Южная Корея и Турция тоже являются крупными транзитными поставщиками данного типа продукции из Японии в РФ.
В отличие от санкций США, японские экспортные ограничения не распространяются на поставки запрещённой продукции из третьих стран, поэтому без реформирования японского законодательства властям будет сложно добиться желаемого результата. За указанный период РФ получила не менее 2 млн полупроводниковых компонентов японского происхождения на общую сумму около $11 млн. При этом прямой экспорт из Японии в 2022 году упал на 85%.