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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei стремится увеличить выручку от патентных отчислений в Японии
Не брезгует даже самыми мелкими клиентами.
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Уже после введения американских санкций в 2019 году китайская компания Huawei Technologies успела стать крупнейшим производителем смартфонов в мире, но возникшие ограничения сделали своё, подорвав потоки выручки, связанные непосредственно с реализацией электроники. Теперь китайский гигант ищет новые источники доходов, одновременно преодолевая государственные границы силами средств, получаемых в виде лицензионных отчислений.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, в Японии китайская компания намеревается привлечь к регулярной выплате патентных отчислений группу японских производителей электроники, среди которых есть и стартапы с численностью персонала около 100 человек. В мировой практике прямое ведение переговоров с лицензиатами такого масштаба не принято, но Huawei находится в не самом завидном положении, чтобы придерживаться этого принципа.

Источник изображения: Huawei Technologies

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Huawei рассчитывает, что новоявленные японские клиенты будут выплачивать ей по 35 центов с каждой единицы реализованной продукции или 0,1% стоимости готовой системы, в которой содержатся лицензируемые компоненты. Такой уровень цен соответствует общепринятому, поэтому со стороны Huawei условия не кажутся выпадающими из существующей на рынке практики.

#финансы #huawei #япония #патент
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