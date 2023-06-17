Разрыв в затратах с США оказался слишком большим, и его нужно покрывать за счёт субсидий властей Европы.

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RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Вчера стало известно, что корпорация Intel договорилась построить на западе Польши предприятие стоимостью $4,6 млрд, которое с 2027 года сможет наладить тестирование и упаковку чипов, поставляемых не только с окрестных предприятий самой Intel, но и её сторонних клиентов. Непосредственно на предприятии могут быть обеспечены работой до 2000 жителей Польши, а строительство и создание инфраструктуры привлечёт на местный рынок труда ещё тысячи человек. Агентству Reuters удалось зафиксировать некоторые комментарии генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), которые он сделал накануне.

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Источник изображения: Reuters

Начнём с того, что глава Intel никак не коснулся темы вероятных субсидий, которые были предложены компании при реализации польского проекта. По его словам, многие страны соперничали с Польшей за право разместить такое предприятие Intel, но она оказалась «более жадной» по сравнению с ними.

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Остальная часть лаконичного интервью Гелсингера касалась преимущественно немецкого проекта в Магдебурге, судьба которого действительно может решиться к понедельнику, когда глава компании посетит Берлин. «Нам не нужны подачки, мы просим обеспечить конкурентоспособность», — объяснил мотивацию Intel в этом вопросе глава компании. С момента достижения предварительных договорённостей с властями Германии заметно выросли расходы на оплату труда, материалы, а потому разница в затратах на строительство предприятия в Европе оказалась выше по сравнению с США, чем ожидалось. Разрыв слишком велик, по словам Гелсингера, и если власти региона помогут его перекрыть, то «мы пожмём руки и будем двигаться дальше», как он резюмировал.