Ранее считалось, что потери не превысят 10%.

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В этом году, как хорошо известно нашим постоянным читателям, американская компания Micron Technology попала под китайские санкции, поскольку местные регуляторы признали её продукцию небезопасной для использования в чувствительной информационной инфраструктуре. Как поясняет Reuters, первоначально американский производитель памяти оценивал свои потери на китайском рынке из-за подобных ограничений в долю, не превышающую 10% от совокупной.

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Источник изображения: Reuters

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Теперь же, по словам представителей компании, потери могут достичь до половины всей выручки Micron, получаемой от зарегистрированных в континентальном Китае (включая Гонконг) клиентов. Если учесть, что выручка Micron почти на четверть зависит от таких компаний, то потери могут достичь 12% от совокупной выручки американского поставщика микросхем памяти. По данным представителей Micron, китайские регуляторы уже начали обсуждать уместность использования микросхем памяти этой марки даже с китайскими производителями мобильных электронных устройств. По всей видимости, это и заставляет компанию ухудшить прогноз по степени влияния таких запретов на собственную выручку.