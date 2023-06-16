Южнокорейская SK hynix считает себя первопроходцем в сфере производства памяти типа HBM3, в мае этого года она заявила о завершении разработки первых в мире 12-слойных микросхем этого типа, которые могут объединять в одном стеке до 24 Гбайт памяти. В майском пресс-релизе в качестве одного из клиентов SK hynix, получившего образцы таких микросхем, упоминалась компания AMD. Как сообщает DigiTimes, корейский поставщик не теряет надежды завоевать и доверие компании NVIDIA, которая 12-слойные микросхемы памяти типа HBM3 сможет использовать в своих ускорителях вычислений.
реклама
Поскольку продукция NVIDIA сейчас более популярна в сфере компонентов для систем искусственного интеллекта, сотрудничество с ней позволило бы SK hynix увеличить собственную долю на рынке микросхем памяти типа HBM3. По данным тайваньских источников, NVIDIA проявляет интерес к продукции SK hynix этого типа. В последнее время NVIDIA отдавала предпочтение памяти производства Samsung Electronics, хотя ранее у неё был опыт сотрудничества с SK hynix.