До 100 км/ч за 3,6 секунды.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В своё время склонность типичных покупателей автомобилей Volvo к размеренной и спокойной езде даже закрепила в англоязычной культуре термин «Volvo driver», но дебют компактного электрического хэтчбека Volvo EX30 недавно ошарашил хранителей стереотипов его паспортным временем разгона до 100 км/ч, которое не превышало 3,6 секунды в двухмоторном исполнении. В интервью ресурсу Electrek заместитель генерального директора Volvo Cars Бьорн Анвалл (Björn Annwall) признался, что выдающиеся динамические характеристики этого хэтчбека были достигнуты разработчиками случайно.

реклама

Источник изображения: Volvo Cars

рекомендации -35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Другими словами, перед инженерами принадлежащей китайским инвесторам шведской марки никто не ставил задачу добиться снижения времени разгона до 100 км/ч до значения 3,6 секунды. Просто создавая EX30 в виде электромобиля с самого начала, специалисты Volvo старались максимально снизить массу и убрать всё лишнее. В сочетании с достаточно компактными размерами машины это обеспечило неплохую энерговооружённость, и быстрый разгон до 100 км/ч был достигнут в качестве «побочного бонуса».