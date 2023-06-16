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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Впечатляющее время разгона электромобиля Volvo EX30 оказалось случайным итогом оптимизации массы
До 100 км/ч за 3,6 секунды.
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В своё время склонность типичных покупателей автомобилей Volvo к размеренной и спокойной езде даже закрепила в англоязычной культуре термин «Volvo driver», но дебют компактного электрического хэтчбека Volvo EX30 недавно ошарашил хранителей стереотипов его паспортным временем разгона до 100 км/ч, которое не превышало 3,6 секунды в двухмоторном исполнении. В интервью ресурсу Electrek заместитель генерального директора Volvo Cars Бьорн Анвалл (Björn Annwall) признался, что выдающиеся динамические характеристики этого хэтчбека были достигнуты разработчиками случайно.

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Источник изображения: Volvo Cars

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Другими словами, перед инженерами принадлежащей китайским инвесторам шведской марки никто не ставил задачу добиться снижения времени разгона до 100 км/ч до значения 3,6 секунды. Просто создавая EX30 в виде электромобиля с самого начала, специалисты Volvo старались максимально снизить массу и убрать всё лишнее. В сочетании с достаточно компактными размерами машины это обеспечило неплохую энерговооружённость, и быстрый разгон до 100 км/ч был достигнут в качестве «побочного бонуса».

#электромобили #volvo
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