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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA уверяет, что ожидаемый ею рост квартальной выручки будет обеспечен не только ростом цен
Носители архитектуры Ampere до сих пор пользуются высоким спросом.
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На большинстве недавних технологических конференций интересы NVIDIA представляли прочие руководители, но на мероприятии Jefferies в Лондоне отметилась традиционно не пропускающая подобные конференции финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) — правда, лишь в заочном формате, который вынудил её выйти на видеосвязь в 8-30 утра по местному времени в США.

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Источник изображения: NVIDIA

Ведущий мероприятия сразу перешёл к вопросам, и некоторые из них касались прогноза по увеличению выручки NVIDIA в полтора раза в текущем квартале, который прозвучал на минувшем отчётном мероприятии компании. Прежде всего, финансовый директор компании выразила надежду, что ростом выручки в текущем квартале всё не ограничится, и в целом сегмент искусственного интеллекта будет увеличивать доходы NVIDIA на протяжении долгих лет.

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Во-вторых, финансовый директор компании возразила тезису ведущего, согласно которому рост выручки NVIDIA в краткосрочной перспективе будет обеспечен преимущественно увеличением средней цены реализации — как известно, потребителям серверные ускорители вычислений NVIDIA обходятся весьма дорого, а именно они сейчас пользуются повышенным спросом. Представительница руководства компании заявила, что будут расти и объёмы продаж в натуральном выражении, поскольку огромное количество компаний интересуется предложениями NVIDIA в этой сфере. Как пояснила Колетт Кресс, архитектура Ampere в серверном сегменте пользуется достойным спросом, и пока отказываться от поставок продуктов этого поколения компания не собирается.

#nvidia #аналитика #финансы #ampere #hopper
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