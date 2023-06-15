Носители архитектуры Ampere до сих пор пользуются высоким спросом.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

На большинстве недавних технологических конференций интересы NVIDIA представляли прочие руководители, но на мероприятии Jefferies в Лондоне отметилась традиционно не пропускающая подобные конференции финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) — правда, лишь в заочном формате, который вынудил её выйти на видеосвязь в 8-30 утра по местному времени в США.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Ведущий мероприятия сразу перешёл к вопросам, и некоторые из них касались прогноза по увеличению выручки NVIDIA в полтора раза в текущем квартале, который прозвучал на минувшем отчётном мероприятии компании. Прежде всего, финансовый директор компании выразила надежду, что ростом выручки в текущем квартале всё не ограничится, и в целом сегмент искусственного интеллекта будет увеличивать доходы NVIDIA на протяжении долгих лет.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Во-вторых, финансовый директор компании возразила тезису ведущего, согласно которому рост выручки NVIDIA в краткосрочной перспективе будет обеспечен преимущественно увеличением средней цены реализации — как известно, потребителям серверные ускорители вычислений NVIDIA обходятся весьма дорого, а именно они сейчас пользуются повышенным спросом. Представительница руководства компании заявила, что будут расти и объёмы продаж в натуральном выражении, поскольку огромное количество компаний интересуется предложениями NVIDIA в этой сфере. Как пояснила Колетт Кресс, архитектура Ampere в серверном сегменте пользуется достойным спросом, и пока отказываться от поставок продуктов этого поколения компания не собирается.