На большинстве недавних технологических конференций интересы NVIDIA представляли прочие руководители, но на мероприятии Jefferies в Лондоне отметилась традиционно не пропускающая подобные конференции финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) — правда, лишь в заочном формате, который вынудил её выйти на видеосвязь в 8-30 утра по местному времени в США.
реклама
Ведущий мероприятия сразу перешёл к вопросам, и некоторые из них касались прогноза по увеличению выручки NVIDIA в полтора раза в текущем квартале, который прозвучал на минувшем отчётном мероприятии компании. Прежде всего, финансовый директор компании выразила надежду, что ростом выручки в текущем квартале всё не ограничится, и в целом сегмент искусственного интеллекта будет увеличивать доходы NVIDIA на протяжении долгих лет.
Во-вторых, финансовый директор компании возразила тезису ведущего, согласно которому рост выручки NVIDIA в краткосрочной перспективе будет обеспечен преимущественно увеличением средней цены реализации — как известно, потребителям серверные ускорители вычислений NVIDIA обходятся весьма дорого, а именно они сейчас пользуются повышенным спросом. Представительница руководства компании заявила, что будут расти и объёмы продаж в натуральном выражении, поскольку огромное количество компаний интересуется предложениями NVIDIA в этой сфере. Как пояснила Колетт Кресс, архитектура Ampere в серверном сегменте пользуется достойным спросом, и пока отказываться от поставок продуктов этого поколения компания не собирается.